Kunstaktionen in der Innenstadt : Rheydt webt sich sein Neuland in der City

Auf einem Webstuhl wird ein riesiger Teppich für Rheydt aus Stoffresten gewebt (v.l.): Oliver Gather, Rosa Schneider, Wolfgang Stamm, Axel Schweppe, Ruth Gilberger. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach In den kommenden drei Monaten laden verschiedene Kunstprojekte an der Hauptstraße zum Mitmachen ein.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

„Rheydt ist besonders“, sagt der Bildhauer Oliver Gather. Seit April dieses Jahres hat er sich auf der Hauptstraße 18 eingemietet. Normalerweise lebt er in Düsseldorf – es ist dieser Abstand, der es ihm erlaubt, Rheydts Besonderheiten als solche zu erkennen: die Architektur der 1950er Jahre. „Das ist wie eine Zeitreise“, schwärmt Gather, aber auch das Internationale dieser Straße: Bulgaren, Türken, Griechen, Deutsche – sie leben in harmonischer Nachbarschaft miteinander. Er filmt, er zeichnet, er geht in die Kommunikation. „Das ist „das Werkzeug, mit dem ich bildhauerisch tätig bin.“

Rheydt ist in den kommenden drei Monaten in jedem Falle etwas Besonderes, weil hier das „Neuland“ entsteht. Oliver Gather ist Teil dieses Kunstprojektes zum Mitgestalten in der Hauptstraße. Bis zum Blumensonntag im September finden hier Workshops, Performances, Gespräche und Aktionen statt, an denen jeder teilnehmen kann. Organisiert wird „Neuland“ von der Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft.

Die Künstlerin Ruth Gilberger gehört zum Vorstand der Stiftung. „Das ist das erste Projekt, das aus einem vorhergehenden entstanden ist und explizit von den Teilnehmern gewünscht wurde“, sagt sie. Gemeint ist die Aktion „Landschaffen“ im Park der LVR-Klinik aus dem vergangenen Jahr. Und nun also „Neuland“: In leerstehenden Ladenlokalen an Hauptstraße entstehen Freiräume für Kunst, Musik, Gespräch und Interaktion.

Früher gab es an der Hauptstraße 12 ein Reisebüro. Es steht leer, die Montag Stiftung hat es für die Dauer des Projektes angemietet und in einen Ort zum Weben verwandelt. Über die ganze Länge des Raumes sind Kettfäden an Holzlatten gespannt, die immer wieder verlängert werden können. Interessierte können alte Blusen, Hosen, Röcke, Kleider, Gardinen, Schnuffeltücher, Bettüberwürfe mitbringen, sie zerschneiden und am „Teppich für Rheydt“ mit zu weben. Jeweils eine kleine Stoffprobe davon wird beschriftet, auf einen Pappteller geklebt und an die Wand gehängt: ein Archiv entsteht.

Am Blumensonntag, so ist der Plan, wird auf der Hauptstraße der Teppich ausgerollt, der von vielen Menschen gemacht und aus alten, erinnerungsträchtigen Stoffen gewebt wurde. Ganz im Sinne der Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft, die das Ziel verfolgt, „eine Alltagswelt zu schaffen, in der alle Menschen die gleichen Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben haben“.