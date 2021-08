Roman aus Möchengladbach : Tür an Tür mit Daniels Gummibärchen

Mönchengladbach In ihrem neuen Roman „Nachbarn wie Gummibärchen“ schildert Xenia Marita Riebe nachbarschaftliche Begegnungen aus Sicht eines Mannes.

Die Autorin begleitet ihren Helden auf 480 Seiten durch das Studium der Biotechnologie und Promotionszeit bis zur Anstellung in einem Biotech-Unternehmen. Dabei geht es ihr nicht vorrangig um den Universitätsbetrieb, sondern um die Menschen, denen Daniel begegnet. Dessen Lebensphasen sind nach dem Auszug aus der elterlichen Wohnung durch viele Umzüge und die dadurch verursachten zwischenmenschlichen Herausforderungen geprägt. Es sei ihr nicht schwergefallen, sich in den männlichen Helden einzufühlen. „Er ist mir sehr nahegekommen. Am Ende kam es mir so vor, als gebe es ihn wirklich“, erzählt die 1957 geborene Mönchengladbacherin.

Zu Daniels Bekanntschaften zählen zwei Künstlerinnen, deren Charakterisierung unschwer Parallelen zu Riebes früheren künstlerischen Schwerpunkten in Malerei und Skulpturen erkennen lassen. Erwähnt werden Papierskulpturen in der Art, wie sie auch in ihrem Gesamtschaffen zu finden sind. „Die bildende Kunst ist für mich immer noch da, nimmt aber nicht mehr so viel Raum ein wie früher. Das hat auch mit meinen Augen zu tun“, sagt die Künstlerin, die an der Zürcher Kunstschule Malerei studierte. Daniels soziale Vernetzung in sein Umfeld entspricht ebenfalls einem Grundthema ihrer Kunst.