Musik in Mönchengladbach : Musiker von Rock am Ring beim Hardtbeat-Festival

Die Blackout Problems treten beim Hardtbeat-Festival auf. Am Pfingstwochenende waren sie noch bei Rock am Ring. Foto: Bauch, Jana

Mönchengladbach Seit fünf Jahren gibt es das Festival. Zum kleinen Jubiläum gönnen sich die Veranstalter zwei Bühnen, auf denen abwechselnd Musik erklingt. Headliner ist die Band Blackout Problems, die zuletzt bei Rock am Ring auf der Bühne stand. Das Festival dauert zwölf Stunden.

Begonnen hat es als kleine Veranstaltung der katholischen jungen Gemeinde Hardt im Pfarrheim. Lokale Bands spielten einen Abend lang für ein junges Publikum. Geworden ist daraus ein großes Festival, das umsonst und draußen stattfindet. Seit fünf Jahren gibt es das Hardtbeat-Festival. Das wird am Samstag, 15. Juni, auf dem Festivalgelände an der Ecke Hardter Landstraße/Am Kirschbaum gefeiert. Wegen des kleinen Jubiläums gibt es Neuerungen. Die größte: Zum ersten Mal wird es zwei Bühnen geben. Die eine heißt „Live ya live Tattoo Stage“ und die andere „Bulli Bühne“. Dort wird es Rap- und Akustiksounds geben. Die Gastronomie wurde aufgestockt, und für Kinder gibt es ein Programm. Einlass ist ab 11.30 Uhr. Los geht es um 12 Uhr. Gespielt wird bis 24 Uhr.

Headliner des Festivals sind die Blackout Problems aus München. Die Alternative-Rockband spielte am Pfingstwochenende bei Rock am Ring und ist ein echtes Highlight für das Hardtbeat-Festival. Die Musiker spielen Stücke aus ihrem neuen Album „Kaos“, mit dem sie auf Tour sind und bei großen Festivals spielen. Das Line up des Festivals kann sich sehen lassen. Mit dabei ist die Stuttgarter Band Antiheld. Sie bringen das Gefühl einer politisch brüchigen Generation auf den Punkt. Zwei Deutschlandtourneen haben sie bereits hinter sich. Aus Erkelenz ist Zero Gravitation dabei. Das Elektro-Rock-Duo verbindet zwei Musikrichtungen und schafft so neue Hymnen. Sie traten schon als Vorgruppe von Revolverheld auf.