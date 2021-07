In Mönchengladbachs Stadtbibliothek : Literaturclub-Jubiläum mit Autorin Susanne Goga

In Mönchengladbachs Stadtbibliothek

(RP) Sein zehnjähriges Bestehen feierte der Literaturclub der Volkshochschule und der Stadtbibliothek jetzt mit einer Lesung der Mönchengladbacher Erfolgsautorin Susanne Goga. Seit zehn Jahren trifft sich der Literaturclub einmal im Monat in der Romanabteilung der Stadtbibliothek, um ein Buch zu besprechen. Vom absoluten Klassiker wie Schillers Räubern bis zu top-aktuellen Neuerscheinungen wie „Vom Aufstehen“ von Helga Schubert ist alles dabei.

Der Literaturclub geht aber auch gemeinsam auf Reisen – so geht es im September nach Husum auf den Spuren von Theodor Storm – oder besucht Veranstaltungen wie Lesungen und Theateraufführungen. „Literatur gemeinsam erleben“ ist das Motto des Clubs.

Die Mitglieder sind auch Freunde gut gemachter Krimis und große Fans von Susanne Goga. Gerade haben sie ihren Roman „Der Ballhausmörder“ gelesen, in dem Kommissar Leo Wechsler 1928 in Berlin den Mord an einer Ballhausgarderobiere aufklären muss. Aus diesem und ihrem jüngsten Buch „Das Geheimnis der Themse“ las Susanne Goga dem Club vor.