Kultbuch als Theateraufführung : Leistungssport für Lieblingsschauspieler

Düsseldorf Ein gut aufgelegtes Ensemble präsentierte beim „Asphalt-Festival“ die Bühnenfassung von David Foster Wallaces „Unendlicher Spaß“ im Central als Nummern-Revue.

Das Buch Wallace schrieb fünf Jahre an seinem zweiten über 1500 Seiten starken Roman „Unendlicher Spaß“. Der erschien in deutscher Übersetzung erst ein Jahr nach seinem Tod.

Wer mit der Romanvorlage von David Foster Wallace nicht so vertraut war, hatte Mühe, durch die Aneinanderreihung von Szenen in die Handlung zu finden.

Zum Buch und seinem Autor muss der Fairness halber gesagt werden, dass es kein leichter Stoff ist, den man einfach so wegschmökern würde. Foster Wallace kämpfte über Jahre mit schweren Depressionen, die ihn schließlich im Jahr 2008 in den Suizid trieben. „Unendlicher Spaß“ war sein zweiter Roman, an dem er fünf Jahre gearbeitet hatte. Darin behandelte er Themen wie Drogenabhängigkeit, Depressionen, Kindesmissbrauch oder eine geistig verwahrloste Unterhaltungsindustrie. Erst ein Jahr nach Wallace Tod wurde sein Roman in deutscher Übersetzung veröffentlicht.