Book-Dating in der Stadtbibliothek Mönchengladbach ist zurück : Ein Date mit einem Buch

Nach langer Zeit gab es im Vitus Center wieder ein Book-Dating. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Beim Book-Dating in der Stadtbibliothek geht es nicht darum, einen neuen Partner zu finden, sondern das nächste Lieblingsbuch. Und das bestenfalls aus einem anderen Genre.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Ein Speed-Date steht an – eine aufregende Sache! Mit Wein, Wasser, gedämpftem Licht, an einem kleinen Tisch einander gegenübersitzend. Genau sieben Minuten Zeit für eine Begegnung. Schick anziehen und außergewöhnliches Make-up auflegen sind unnötig, notwendig eine andere Art von Vorbereitung: das Speed-Dating findet in der Stadtbibliothek statt und es geht darum, dem Gegenüber sein Lieblingsbuch vorzustellen. Das sollten die Teilnehmer eingepackt und soweit im Kopf haben, dass sie es zusammenfassen und anpreisen können. Das Ganze heißt natürlich nicht Speed-Dating, sondern Book-Dating.

Im letzten Jahr hatte die beliebte Veranstaltung pausieren müssen, erinnert sich Bettina Schultz, die sowohl das Lektorat für Belletristik der Bibliothek sowie alle daran angebundenen Veranstaltungen – und dazu gehört das Book Dating – übernommen hat. Die Idee ist nicht neu, erklärt Andrea Otten, die die Kinder- und Jugendabteilung unter sich hat, sondern von anderen Bibliotheken übernommen. Gut, dass gute Ideen aufgegriffen werden. In Sachen Book-Dating kooperieren die Volkshochschule Mönchengladbach und die Stadtbibliothek miteinander.

Die Teilnehmerzahlen in der Pop-up-Bibliothek im Vitus-Center sind sind an diesem Abend gering, aber vier Tische sind immerhin besetzt. Und da nehmen jeweils zwei leidenschaftliche Leser Platz. Mindestens ein Buch hat jeder mitgebracht, Corinna zieht gleich drei recht zerlesene Bücher aus der Tasche.

Und dann geht es los. Brigitte Behrendt, die Leiterin der Stadtbibliothek, begrüßt die Gäste. Das Book-Dating sei ein schönes Format, so die Bücherexpertin, um unterschiedliche Menschen zusammen zu bringen, die ihre Liebe zum Buch miteinander teilen. Und überhaupt: Es gehe nichts über eine persönliche Buchempfehlung.

Dann gibt Behrendt mit der Uhr im Blick das Startzeichen. Bettina Schultz und Ansgar Fabri als Vertreter des Kooperationspartners Volkshochschule machen es zunächst einmal vor: hoch professionell, mit Verstand und viel Herz stellt Fabri den Roman „Leben“ von Uwe Laub vor – ein spannender Wissenschaftsthriller, der aktueller sei, als man es sich wünsche, so Fabri. Er erzählt gerade so viel, dass man Lust bekommt, das Buch zu lesen, aber nicht zu viel, so dass man schon alles Wesentliche erfährt. Bettina Schultz steht Fabri in nichts nach: Ihr derzeitiger Liebling ist „Die Geschichte der Baltimores“ von Joël Dicker, einem Buch mit einer großen Bandbreite an Figuren und gelungenen Cliffhangern.

Das ist das Tolle an einem Book-Dating: Die Leseratten wissen nicht, was sie erwartet: Sind es Horrorgeschichten? Science Fiction? Liebesromane? Sachbücher? Bücher, die man selbst nie in Betracht gezogen hätte, werden leidenschaftlich vorgestellt und angepriesen – das reizt, mal in ein anderes Genre zu greifen.

Vor Corinna, 39, liegen drei Bücher. „Ein Buch ist böser als das andere“, so die Liebhaberin des Gruseligen. Ein Buch aus dem Stapel sei ihr vor Schreck beim Lesen in die Badewanne gefallen. Aber nein, widerspricht sie dieser Zuschreibung, sie lese auch Liebesromane. Ihr Book-Date erfährt nicht nur etwas über „Das geheime Tagebuch der Laura Palmer“, sondern auch, dass sie mehrere Bücher parallel liest und Bücher verschlingt.

Carmen, 69, hat „Daheim“ von Judith Hermann mitgebracht. Sie stellt die Handlung des Romans vor und liest einen Absatz vor. Ein großer Fan von Sprache sei sie und die habe sie bei Hermann fasziniert. Am Ende des Book-Dates haben die Leseratten eine Reihe von Büchern auf ihre Notizen geschrieben, von denen einige mit Sicherheit demnächst in der Bücherei ausgeliehen oder gleich im Buchhandel erworben werden werden.