Endlich fertig : Der Keplerplatz ist jetzt ein Ort der Begegnung

Mönchengladbach Nach über einem halben Jahr Baustelle ist der Platz vor der Grabeskirche fertig. Gefeiert wurde mit Zeichnungen von Markus Lüpertz, Alphornbläsern und einem Besuch vom Oberbürgermeister.

Fragt man die Besucher auf dem neugestalteten Keplerplatz, was ihnen am besten gefällt, heißt es: „die Weite“. Vorher wirkte der zugewachsene, von Mauern und Zäunen umgebene Platz unzugänglich und fast bedrohlich, nach über einem halben Jahr Baustelle ist das nicht mehr so. Der neue Platz ist offen und einladend, ein Ort, an dem sich Menschen begegnen sollen. „Die Neugestaltung spiegelt das wider, was in der Kirche zum Ausdruck kommen soll – dass uns immer die Weite erwartet, in der Liebe und in der Ewigkeit“, sagt Pfarrer Klaus Hurtz, der zur Einweihung ein kleines Fest organisiert hat.