Konzert „Sold out Land“ in Mönchengladbach : Musik zu Garzweiler II – wie geht das?

Das Konzert „Sold out Land“ fand in der Kaiser-Friedrich-Halle in Mönchengladbach statt. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Beim Konzert in der Kaiser-Friedrich-Halle waren die Stücke so komplex wie bewegend. Gerade das Jugendsinfonieorchester legte eine Glanzleistung hin.

Von Silke Jüngermann-Schnettler

Die Abbruchkante geht haarscharf an Mönchengladbach vorbei. Unter den 400 Zuschauern des Konzertes „Sold out Land“ am Samstag in der Kaiser-Friedrich-Halle sitzen einige Betroffene. Eine Frau im Publikum weint.

Doch das Jugendsinfonieorchester der Musikschule und die vierköpfige Band „Byggesett-Orchestra“ machen aus dem brandaktuellen Konflikt keine Polit-Propaganda, sondern komplexe, emotional sehr bewegende Musik. Sie liefern einen mitreißenden Gesamtklang, hoch professionell abgemischt von den Tontechnikern.

Hinter den Musikern laufen großformatige Video-Einspielungen von Jörg Pispers. Sie zeigen Szenen aus dem Tagebau, die riesigen Schaufeln der Bagger, bedrohte Dörfer und Aktivisten – doch in schwarz-weiß, verschwommen, zuckend und in Schleife. Diese Ästhetik führt die Bilder weg vom platten Dokumentieren. „Sold out Land“, komponiert von Georg Sehrbrock und für Orchester arrangiert von Rüdiger Blömer, verbindet elektronische Minimal Music mit großen Orchesterklängen. Das klingt mal idyllisch, mal klagend, verzerrt und düster. Das Wummern der Bässe ist bis ins Mark zu spüren. Markus Türk liefert mit seine Improvisationen an der gestopften Trompete eine suggestive Dramatik, auch durch seine Zurückhaltung. Das Jugendsinfonieorchester, dirigiert von Christian Malescov, geht hervorragend bei den komplizierten Rhythmen mit.