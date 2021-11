Fotoausstellung in Mönchengladbach : Nacktheit als Symbol der Verletzlichkeit

Anna E. Link und Marc-Daniel Kress bei der Eröffnung ihrer Ausstellung „Unplugged“. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach In realer, ungeschönter Umgebung zeigen Anna Link und Marc-Daniel Kress den menschlichen Akt in all seiner Authentizität. Mit retuschierter Post-Porno-Ästhetik hat das nichts zu tun.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

30 schwarz-weiße, leicht grobkörnige Fotografien gleicher Größe hängen im städtischen Galerieraum EA 71 und nehmen den Besucher in ihre Mitte. Sie zeigen Akte in ungewöhnlichen Umgebungen. „Unplugged“ hat das Mönchengladbacher Künstlerpaar Link&Kress ihre Ausstellung mit Fotografien aus den letzten fünf Jahren genannt: es sind analog aufgenommene Bilder von weiblichen Modellen, die eingescannt und minimal bearbeitet wurden. „Wir machen digital nichts, was man nicht auch in der Dunkelkammer machen könnte“, so Marc-Daniel Kress. Ungeschönte Bilder also.

Der Akt ist eines der ältesten Genres der Kunstgeschichte. Diente er zunächst ausschließlich zu Kultzwecken, entwickelten ihn die Griechen zum Kunstgegenstand. Künstler folgender Zeitalter gingen jeweils anders mit dem Thema Akt um – bis heute lotet jeder Künstler seine Möglichkeiten aus, das weibliche oder (seltener) männliche Modell zu inszenieren und eine individuelle Aussage zu treffen.

Das Mönchengladbacher Künstlerduo Link&Kress arbeitet seit den frühen 1990er Jahren zusammen. Sie fotografieren Menschen, Heiligenfiguren, Landschaft, Orte. Als Autoren ihrer Fotografien sind immer Beide gemeint. Um es vorweg zu nehmen: die Akte von Link&Kress sind weit entfernt von einer klischeehaft erotischen oder gar pornografischen Anmutung. Die Gesichter der Modelle bleiben verborgen, die Frauen damit in einem geschützten Rahmen. Eine Frau tanzt vor dem Fenster eines kargen Raumes mit einem Skelett, eine andere hockt auf dem Rand einer Badewanne, eine weitere sitze – bis zur Taille eingewickelt in einen von Anna E. Link gestrickten Schlauch gehüllt – auf einer Leiter, ein Modell ist in einem von der Decke in einem Industrieraum hängenden Tuch wie in einem Kokon versteckt.

Auf den Fotografien des Künstlerduos bleiben die Gesichter der Modelle verborgen. Foto: Link & Kress

Oft, so erzählen Daniel Kress und Anna Link, sind es die Orte oder Requisiten, die die Initialzündung für eine Fotosession geben. Wie das Wollknäuel, das Anna E. Link in einem Kaufhaus entdeckte: „Da mach ich was draus“, dachte sie und strickte den meterlangen Schlauch für ihr Modell. Zu den Locations gehören das alte Polizeipräsidium, ein Raum über der Atelierwohnung im Bis-Zentrum, eine alte Baumwollspinnerei und viele mehr. In diese Umgebung wird die Frau gestellt, die Ideen für ihre Position, Haltung, für die zugehörigen Requisiten, liefern die Fotografen Link&Kress. Die Geschichten zum Bild entstehen allerdings vor allem im Kopf des Betrachters.

Und so mag der eine Betrachter im Bild mit der auf einem Aktenschrank liegenden Frau eine witzige Geschichte von Leichtigkeit von Arbeit entwickeln, während vor dem Bild mit der Frau unter einem Federkissensturm die Idee des Märchens von Frau Holle aufploppt. Mag die eine Betrachterin zusammenzucken vor der Frau, der ein Stück Stacheldraht in den Oberschenkel beißt, mag ein anderer Besucher sich wünschen, einmal vor dem großen Fenster der Kletterkirche stehen zu können wie das Modell von Link&Kress.