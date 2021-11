Corrado Neri spielte in Mönchengladbach : Ein musikalischer Grenzgänger am Klavier

Der italienische Pianist Corrado Neri hat im Konzertsaal des Theaters Mönchengladbach gespielt. Foto: Ester Schmtiz-Gundlach/Esther Schmitz-Gundlach

Mönchengladbach Beim Gastspiel im Konzertsaal des Theaters verknüpfte der Pianist und Sänger Corrado Neri Klassik, Jazz und Pop. So war der Auftritt.

Von Angela Wilms-Adrians

In Erscheinungsbild und Programmeinstieg setzte Corrado Neri auf vertraute Konstanten klassischer Konzerte. Doch nach dem Auftakt mit einer Bach-Toccata im Konzertsaal des Theaters erwies sich der erste Eindruck bald als trügerisch. Denn der an den Konservatorien von Catania und Mailand klassisch ausgebildete Pianist und Komponist mag in Werkauswahl, eigenen Kompositionen und Arrangements nicht in Genregrenzen und Hierarchien zwischen sogenannter Ernster- und Unterhaltungsmusik denken. Unter dem Titel „Volare von Bach bis Modugno“ trafen in erstaunlicher Selbstverständlichkeit sich verbindend und kontrastierend Klassik, Jazz und Pop aufeinander.

Zwischen Epochen und Genres wandelnd gestaltete der 27-Jährige perlende Läufe und markante Akkorde, Leichtigkeit und große Geste, Sanftmut und Temperament, Spannung und Geschmeidigkeit. Er war klassischer Interpret, Jazzer und Entertainer, der sein Programm auf Englisch moderierte und das Publikum verschiedentlich zu kleinen Gesangseinsätzen animierte. Nach anfangs zaghaften Versuchen gaben die rund dreißig Besucher schon bald ihr Bestes und ernteten ein anerkennendes „Bravo“.

Die meisten würden die Melodie sicherlich kennen, merkte Neri an, während er Beethovens „Für Elise“ im anmutigen Spiel einführte. Nach wenigen Takten aber improvisierte er zunehmend jazzig über das Vertraute, um in unerwarteter Wendung zum Hit „Fly me to the Moon“ überzuleiten und nun auch zu singen. Zu den Liedern wechselte sein Klavierspiel zwischen Begleitung und Wettstreit mit der Stimme. Hier lag der Schwerpunkt eindeutig auf Neris Arrangements und Neuinterpretationen von Songs des italienischen Cantautore Domenico Modugno. Dessen „Amara Terra mia“ würzte Neri mit dem verträumten Schmelz des Dolce Vita.