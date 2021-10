Kultur in Wülfrath : Frauen lesen für Frauen in der Medien Welt

Wülfrath Ein gutes Buch verändert seine Leser. Am Bundesweiten Vorlesetag soll das in der Wülfrather Medien Welt passieren – wenn Frauen für Frauen vorlesen.Es geht um die Themen „Freundschaft“ und „Zusammenhalt“.

Frauen lesen für Frauen: Die Wülfrather Medien Welt lädt in Kooperation mit dem Förderverein der Bücherei, dem Frauen Netzwerk Wülfrath und der Gleichstellungsbeauftragten Frauen ein. Anlass ist der „Bundesweite Vorlesetag“. In der Wülfrather Medien Welt sollen am Donnerstag, 18. November, 19 bis 21 Uhr, Frauen anderen Frauen etwas vorlesen. Wer teilnehmen möchte, wird um eine Anmeldung gebeten unter Telefon 02058 896665 oder per Mail an buecherei@stadt.wuelfrath.de