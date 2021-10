Auszeichnung für Krefelder : Rheinlandtaler für den Hüter der Bücher

Krefeld Ralf-Günter Stefan kümmert sich seit mehr als einem Vierteljahrhundert um die historischen Bände in der Bibliothek des Museums Burg Linn. Dafür wurde er nun geehrt. Und er sorgte gleich für eine große Überraschung.

Ralf-Günter Stefan strahlte beim Empfang der Auszeichnung - weniger, weil er selbst für etwas geehrt wurde, das er als seine große Leidenschaft empfindet. Mehr weil er eine Überraschung für Christoph Dautermann vom Museum Burg Linn hatte, ein Dankeschön, weil der Museumsmann ihn für die Ehrung vorgeschlagen hat. Aber ein bisschen ist es auch sein eigenes Glück, weil er wieder einmal einen Trüffel unter den Buchantiquitäten gefunden hat: „In Deutschland existiert nur noch eine entsprechende Ausgabe in der Universitätsbibliothek Kiel“, sagt er. Bei dem sehr gut erhaltenen Buch handelt es sich um ein kommentiertes Evangelium nach Matthäus, gedruckt 1687 im niederländischen Dordrecht. „Es ist ein seltener Druck und soll die Sammlung bereichern“, so Stefan. „Wir besitzen etliche Bibelausgaben, auch aus den Niederlanden, aber ein solches Exemplar ist noch nicht in der Sammlung.“

Die Sicherung der Bücher begann recht simpel durch Umstellen, so dass die Publikationen mit den Buchdeckeln nicht zu den Seiten wegknicken, wenn diese neben kleineren Büchern stehen. Nach und nach erfasste Stefan jedes Buch und übertrug die Angaben in eine Datenbank. „Das genaue Erfassen von Büchern ist sehr aufwändig“, erklärt er. Jeden Band schaut er sich einzeln und Seite für Seite an. Er beschreibt den allgemeinen Zustand des Buches, listet Schäden und deren Ausmaß auf, ob Seiten fehlen – manches Buch benötigt zum Schutz vor dem weiteren Verfall besonders dringend eine Restaurierung. Auch die Notizen sowie Randbemerkungen von einstigen Besitzern nimmt er auf und welche Stiche, Zeichnungen oder Notenblätter in einem Buch vorhanden sind. „Je nachdem, was man sucht, kann es wichtig sein“, erklärt Stefan. Soweit wie möglich führt er auch die Provenienz in seine Beschreibung ein, die er durch Namenseintragungen oder Stempel nachweisen kann. „Die ältesten Werke sind alle erfasst“, so Stefan. Zurzeit dokumentiert er Publikationen aus dem 19. Jahrhundert. Etwa 500 bis 700 Exemplare stehen hier noch aus. Damit diese einmal allen Wissenschaftlern weltweit zur Verfügung stehen, möchte Stefan den Bestand in den „Karlsruher Virtuellen Katalog“ einbringen. Dabei handelt es sich um eine Meta-Suchmaschine zum Nachweis von mehreren hundert Millionen Medien in Bibliotheks- und Buchhandelskatalogen.