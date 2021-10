Bekannte US-amerikanische Metal-Band : „Five Finger Death Punch“ spielt exklusives Konzert in Mönchengladbach

Five Finger Death Punch spielen in Mönchengladbach ein exklusives Konzert im Rahmen ihrer Europatour. Foto: F3 Studios/Stephen Jensen

Mönchengladbach/Berlin Kommendes Jahr geht die Metal-Band wieder auf Europatournee. In Deutschland stehen zwei Headline-Shows an: eine in Mönchengladbach und eine in Berlin. Wann die Konzerte stattfinden und wo es Karten gibt.

„Five Finger Death Punch“ spielt im Juni ein Konzert Mönchengladbach. Das melden die Veranstalter jetzt. Der Auftritt der US-amerikanischen Metal-Band findet am Dienstag, 14. Juni 2022, im Sparkassenpark statt. Los geht das Konzert – inklusive Special-Guest „Megadeath“ – um 18 Uhr. Der Vorverkauf der Karten startet jetzt.

Der Auftritt ist einer von zweien, die von der Band im Rahmen ihrer Europatournee in Deutschland gegeben werden. Am 15. Juni 2022 spielen „Five Finger Death Punch“ in der Wuhlheide in Berlin. Insgesamt spielt die Metal-Gruppe bei Festivals und in Arenen in 19 Städten 16 europäischer Länder. Der Auftakt erfolgt im Juni beim österreichischen „Nova Rock“-Festival (9. bis 12. Juni).

„Five Finger Death Punch“ sind eine 2005 gegründete und mehrfach ausgezeichnete Metal-Band. In Deutschland holte das 2015 veröffentlichte Studioalbum „Got Your Six“ Gold. Das im Bund erfolgreichste Album aber war „And Justice for None“ (2018), das 15 Wochen lang in den deutschen Charts war – und es sogar auf Platz eins schaffte.

Aktuell, so heißt es in der Pressemitteilung zu den Konzerten in Deutschland, arbeite die Band an neuer Musik für das bevorstehende neunte Studioalbum. Dieses soll 2022 erscheinen.

Zuletzt spielte „Five Finger Death Punch“ im Februar 2020 bei ausverkauften Konzerten in Europa – in Begleitung der Metal-Bands „Megadeth“ und „Bad Wolves“.

Für die neuen Auftritte hat jetzt der Vorverkauf begonnen. Wie der Veranstalter mitteilt, werden die Tickets wie folgt freigeschaltet:

PayPal Prio Tickets gibt es ab Mittwoch, 27. Oktober 2021, 10 Uhr unter www.livenation.de/paypalpriotickets. Der Online-Presale dauert 48 Stunden.

gibt es ab Mittwoch, 27. Oktober 2021, 10 Uhr unter www.livenation.de/paypalpriotickets. Der Online-Presale dauert 48 Stunden. Samsung Prio Tickets gibt es, ebenfalls im 48-stündigen Online-Presale, ab Mittwoch, 27. Oktober 2021, 10 Uhr unter www.samsung.com/de/members/priotickets.

gibt es, ebenfalls im 48-stündigen Online-Presale, ab Mittwoch, 27. Oktober 2021, 10 Uhr unter www.samsung.com/de/members/priotickets. MagentaMusik Prio Tickets in Kooperation mit Samsung sind zur gleichen Zeit, also ab Mittwoch, 27. Oktober 2021, 10 Uhr für 48 Stunden im Online-Presale unter www.magenta-musik-360.de/prio-tickets erhältlich.

in Kooperation mit Samsung sind zur gleichen Zeit, also ab Mittwoch, 27. Oktober 2021, 10 Uhr für 48 Stunden im Online-Presale unter www.magenta-musik-360.de/prio-tickets erhältlich. Der Ticketmaster Presale beginnt am Donnerstag, 28. Oktober 2021, ab 10 Uhr und für 24 Stunden unter www.ticketmaster.de/feature/presale/

beginnt am Donnerstag, 28. Oktober 2021, ab 10 Uhr und für 24 Stunden unter www.ticketmaster.de/feature/presale/ Der Allgemeine Vorverkaufsstart ist am Freitag, 29. Oktober 2021, ab 10 Uhr unter www.livenation.de/artist-five-finger-death-punch-24668, www.ticketmaster.de und www.eventim.de.

(capf)