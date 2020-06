Veranstaltungen in Mönchengladbach : Kultur für Kurzentschlossene

Letztes Fensterkonzert am Schillerplatz: Stefanie Kunschke lehnt sich vorerst nicht mehr aus dem Fenster. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Die Sommerferien stehen vor der Tür – für diejenigen, die Zuhause Urlaub machen, gibt es interessante Ausstellungen, Workshops und Konzerte zu erleben. Wir geben einen Überblick über die Angebote:

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Promenadenkonzert Am Sonntag, 28. Juni, 16 Uhr, geben die Niederrheinischen Sinfoniker ihr vorläufig letztes „Promenadenkonzert“ im Theaterpark an der Odenkirchener Straße. Auf dem Programm stehen Stücke von Camille Saint-Saëns, Joseph Haydn und Gioacchino Rossini. Resttickets ab 22 Euro sind unter Ruf 02166 6151100 zu erhalten. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert auf der großen Bühne statt.

Galerie Löhrl Fotografien von Dieter Nuhr sowie Arbeiten von Künstler der Galerie in der „Inhouse Messe“ sind in den Galerieräumen auf der Kaiserstraße 58/60/67 und 69 zu sehen. Geöffnet am Samstag, 27. Juni, von 10 bis 14 Uhr.

Ursula Ströbele aus München hat die Forschungsausstellung zu Hans Haacke im Museum Abteiberg kuratiert. Foto: bauch, jana (jaba)

Hans Haacke „Kunst Natur Politik“ – so lautet der Titel der neuen Ausstellung des Künstlers Hans Haacke, der in diesem Jahr mit dem Goslarer Kaiserring ausgezeichnet wird. Das Museum Abteiberg, Abteistraße 27, zeigt sein Frühwerk. Die Ausstellung ist dienstags bis freitags von 11 bis 17 Uhr und am Wochenende von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Fensterkonzert Zum letzten Mal singt Opernsängerin Stefanie Kunschke am Sonntag, 28. Juni, 18 Uhr, aus ihrem Fenster über den Schillerplatz hinaus. Konzerte unter www.facebook.com/initiativegzv/videos.

Schloss Rheydt Die Ausstellungen des Museums Schloss Rheydt können dienstags bis freitags, 11 bis 17 Uhr, und am Wochenende, 11 bis 18 Uhr, analog und zu jeder Zeit digital besucht werden. Am Mittwoch, 1. Juli, 19 bis 21 Uhr, beginnt am Schloss die neue Reihe der „Apéro Art“: Ein Workshop zum Thema Siebdruck wird – kombiniert mit Geselligkeit und Aperítif – zum Preis von 20 Euro angeboten. Anmeldungen unter 02166 9289015.

NippleJesus Das Ein-Mann-Stück „NippleJesus“ von Nick Hornby, gespielt von Paul Steinbach, kommt am Freitag, 26.Juni, 19.30 Uhr, auf die große Bühne des Theaters Mönchengladbach. Selten wurde amüsanter über die Frage, was Kunst sei, nachgedacht. Tickets ab 22 Euro unter www.reservix.de

Bunker Güdderath Unter der Leitung von Zdzislawa Worozanska-Sacher und Bepe Meilenstein können sich Besucher in den Bunker begeben und Kunst erleben. Am Samstag, 27. Juni, 18 Uhr, und am Sonntag, 28. Juni, 16 Uhr, finden Führungen statt. Karten zu 15 Euro gibt es online und nur nach Voranmeldung unter www.bunkerfuehrungen.de oder telefonisch unter 02166 912485.

Kunstverein MMIII Unter dem Titel „shaped“ präsentiert der Verein sechs Künstler: Nils Bleibtreu, Domingo Chaves, Roman Lang, Eilike Schlenkhoff, Filiz Özcelik und Colin Penno. Geöffnet ist die Schau am Sonntag, 28. Juni, 11 bis 14 Uhr, auf der Künkelstraße 125 (Zufahrt über Siemensstraße 40-42).

Geigenkonzerte Am Sonntag, 28. Juni, 19.30 Uhr, kommt der Violinist Francis Norman für 30 Minuten per Livestream in die Wohnzimmer. Zu finden unter www.facebook.com/events/595962607676661/.

Kunstraumno. 10 Am Sonntag, 28. Juni, 11 bis 17 Uhr, eröffnet die Galerie auf der Matthiasstraße 10 die Ausstellung „Nebeneinander – Miteinander“ mit Arbeiten der Malerin Ingrid Pusch und der Bildhauerin Naomi Akimoto. Die Ausstellung ist nur nach Voranmeldung zu besichtigen. Infos unter dem Reiter „Zeitplanung“ auf der Internetseite der Galerie www.raum-fuer-kunst.de.