Theater Krefeld und Mönchengladbach : Corona - Theater spielt auf Distanz

Krefeld/Mönchengladbach Die Schutzbestimmungen ändern sich ständig. Im Theater ist der geplante Betrieb nicht möglich. Deshalb gibt es einen neuen, modifizierten Spielplan bis zum Jahreswechsel. Nach den Ferien dürfen 300 bis 350 Zuschauer ins Haus.

Auch in Gladbach gibt es einen Saisonstart mit Änderungen. „Cabaret“ ist bereits vorbereitet, aber funktioniert nicht im großen Aufgebot. Deshalb hat Regisseur Frank Matthus aus Kurzgeschichten von Christopher Isherwood, der die literarische Vorlage für das Musical geliefert hat, ein neues Stück geschrieben. „Man hört die Cabaret-Hits und sieht die Besetzung, allerdings in theoretischer Form“, sagt Schauspieldirektor Matthias Gehrt. Getanzt wird bei „Goodbye to Berlin“ zwischen Plexiglasscheiben. Das sind die Premieren:

KREFELD

Carmen: 12. September

The Show must go on – Musical-Highlights, 27. September

Walküre, 1. Akt: eine kammermusikalische Version für zwei Klaviere, Cello und Schlagwerk, 4. Oktober

Endspiel von Samuel Beckett, 1. November

Winterreise: Schuberts Liederzyklus, choreografiert von Robert North, 14. November

Des Kaisers neue Kleider: Weihnachtsstück als Märchenerzählung, 28. November

Alles maskiert: eine Corona-Revue mit Musik von Strauß bis Cooley, 13. Dezember

Beuys’ Küche: Annäherung an Beuys’ Kunstbegriff mit theatralen Mitteln, 30. Januar

The Plague – ein Multimedia-Opernpasticcio mit Barockmusik zum Text „Die Pest zu London“ von Daniel Defoe, 20. Februar.

MÖNCHENGLADBACH

Goodbye to Berlin, 29. August

Dis–Tanz Ballettchoreografien von Robert North, Takashi Kondo und Alessandro Borghesani, 5. September

Alles maskiert, eine Corona-Revue, 17. September

Meisterklasse, ein Abend über Maria Callas und ihre Schüler, 15. Oktober

The Show must go on, Musical-Highlights, 6. November

Schaf, Weihnachtsstück über ein Schaf, das seinen Namen sucht, 14. November

Don Pasquale, konzertante Aufführung von Donizettis Oper, 28. November

KONZERTE

Die Termine für die Sinfoniekonzerte im Seidenweberhaus, im Rheydter Konzertsaal und in der Kaiser-Friedrich-Halle bleiben bestehen, die Programme wurden abgeändert. Der geplante Beethoven-Marathon ist auf 2021 verschoben. Ein Trostpflaster soll die Pastorale im 1. Sinfoniekonzert (25.-28.August) bieten.