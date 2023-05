Wallfahrt in Mönchengladbach Das ist das Programm der Heiligtumsfahrt 2023

Ein Highlight ist das „Internationale Gastmahl“ an einem langen Tisch vor dem Ernst-Christoffel-Haus, zu dem am Mittwoch, 31. Mai, jeder ein Brot aus seinem Herkunftsland mitbringen kann. Am Donnerstag, 1. Juni, moderiert der Borussia-Stadionsprecher Torsten Knippertz bei „Menschen Gladbach“ eine Gesprächsrunde mit Bürgerinnen und Bürgern, die sich still und effizient für Mönchengladbach engagieren. Bei dem ökumenischen Festkonzert „Verleih uns Frieden“ in der Hauptkirche Rheydt singen der Münsterchor und die evangelische Kantorei am Freitag, 2. Juni, gemeinsam Friedensmusiken von Händel und Mendelssohn-Bartholdy. Die Angela-Puxi-Band setzt mit Jazz, Licht- und Wortimpulsen unter dem Titel „Münster im Licht – Madre e terra“ am Samstag, 3. Juni, ein Ausrufzeichen für Ökologie.