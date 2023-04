Berufe in der Kunst in Mönchengladbach Warum sich auch Schokolade zum Restaurieren eignet

Mönchengladbach · Christine Adolphs ist Restauratorin am Museum Abteiberg und Expertin für Vergoldung. Was sie an diesem Beruf so fasziniert, und warum sie ihn ergriffen hat.

29.04.2023, 05:10 Uhr

Restauratorin Christine Adolphs hat gerade ein Kunstwerk aus dem 17. Jahrhundert in den Händen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Christine Adolphs Werkstatt liegt im Verwaltungsturm des Museums Abteiberg. Sie ist eine von zwei Restauratorinnen, die für die städtischen Sammlungen im Schloss Rheydt und im Museum Abteiberg verantwortlich ist. „Meine Kernaufgaben als Restauratorin liegen im Konservieren und Restaurieren“, erklärt sie. Die Fachfrau erläutert den Unterschied: „Beim Konservieren greife ich nicht in das Kunstwerk ein, ich bewahre es.“ Ein Beispiel ist die Reinigung von Kunstobjekten. Auf einem ihrer Arbeitstische liegt ein Papierschnitt von Kai Althoff, der „Bezirk der Widerrede“. Der schwarze Karton muss gereinigt werden. Das tut Adolphs sehr vorsichtig, indem sie mit einem PU-Schwamm auf die Oberfläche tupft. Der Schwamm nimmt den Staub auf. Auf einer anderen Arbeitsplatte ist das „Augsburger Silberaltärchen“ gelagert, das vermutlich im 17. Jahrhundert hergestellt wurde. Den Altar wird sie von partiellen Sulfitschichten befreien.