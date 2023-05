Ausstellung in Mönchenglabach Erde aus der kroatischen Heimat wird zur Installation

Die Erde aus seiner Heimat wird auch in der Ausstellung „It’s been a decade“, die am Samstag, 6. Mai, um 18 Uhr im Kunstverein MMIII, Künkelstraße 125, eröffnet, eine zentrale Rolle spielen. Sie repräsentiere für den Künstler seine Heimat und damit einen Teil von ihm selbst, sagt Klaus Schmitt vom Kunstverein MMIII. „Über einem marineblauen Teppich sind vier Inseln installiert, über denen wiederum Gitter mit den Erdhaufen stehen. Es verschmelzen künstliche mit natürlichen Materialien“, erläutert Schmitt das zentrale Werke der Retrospektive. Diese Erde sei schon in einer Ausstellung in Berlin in ähnlicher Weise unter dem Objektnamen „Life in fresh waters“ gezeigt worden. Die Ausstellung beschäftigt sich mit der Tatsache, dass es im April 2023 genau zehn Jahre her ist, dass Matej Bosnic nach Deutschland kam. Er stellt sich in eine Art Rückschau auf die Zeit vor, aber auch auf den ganzen Prozess von Umgebungs- und Kulturwechsel und dem Ankommen an einem neuen Ort.