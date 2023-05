Orchester in Mönchengladbach Der Dirigent mit einem Faible für E.T.

Für das Konzert hat sich das Orchester für ein reines Filmmusik-Programm entschieden. Die Musikkommission, Vertreter jeder Stimmgruppe, stimmen gemeinsam und demokratisch über die Titel ab. Die Musiken zu „Curtain up“, Batman, Bugs Bunny und E.T. sind unter anderem in der Vorbereitung, größtenteils anspruchsvolle Stücke, die eine gute Beherrschung des Instruments fordern. Die Filmmusik zu E.T. zählt zu Carlssons Lieblingsstücken. Tückisch sind die durchs ganze Orchester verteilten Stimmeinsätze. Auf einem vom tiefen Blech komplizierten Rhythmus breitet sich ein Klangteppich aus, die Klarinetten steigen ein, dann die Flöten und dann das ganze Orchester. „Ihr müsst den Ton so spielen, als wäre er schon immer da, in den Klang reinatmen“, sind Carlssons Bilder, die den Spielern helfen, seine Klangvorstellung umzusetzen.