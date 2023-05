Berliner Band kommt nach Mönchengladbach Vorverkauf für Konzert mit Rumpelstil hat begonnen

Dabei ist das Konzept einfach: Jedes Kind bringt eine Taschenlampe mit, die es während des Konzerts benutzen kann. So werden die Zuschauer Teil des Geschehens und gestalten das Konzert mit. Rumpelstil kombiniert traditionelle Weihnachtsklassiker mit Rock-, Pop- und Folk-Song. Die Musiker treten in Kostümen auf und die Bühne ist passend zur Weihnachtszeit geschmückt. Das Konzert wird mit Lichteffekten inszeniert, während die Kinder mit ihren Taschenlampen den Konzertsaal in ein Lichtermeer verwandeln. Es wird gemeinsam gesungen, getanzt und mit der Taschenlampe gespielt. Die Bandmitglieder verbinden mit der Weihnachtstournee auch ein persönliches Anliegen: friedliches aufeinander Zugehen und Miteinander im alltäglichen Leben.