Kunstraum No. 10 in Mönchengladbach Künstler jonglieren in Ausstellung mit Rastern

In vorwiegend kleinformatigen Werken entfaltet Wilmesmeier feine Balancespiele zwischen transparenten und tieferliegenden Schichten. Die Mönchengladbacherin legt bemalte Kunststoffgewebe über bemalte Flächen. Das Gros der Arbeiten wölbt sich kissenartig in den Raum. Elemente der unteren Schichten schimmern verrätselt durch. Über wechselnde Blickwinkel verwandeln sich für den Betrachter die Einsichten. Im Dialog zwischen Bilddimensionen zitiert die Künstlerin ebenso gemalte Farbflächen, um sie als Echos und Schatten zu inszenieren. Besonders leicht muten die Objekte an, die ausschließlich aus bemaltem Gewebe geformt sind. Eine Installation von Kissenbildern, gefüllt mit bemalten Folien, scheint wolkig über die Wand zu tanzen. Ohne festen Bildträger gibt es hier keinen rechten Winkel, keine gerade Linie. Einer Guckkastenbühne gleich öffnet sich ein Objekt mit filigranen Strukturen zum Betrachter. Durch mehrere Schichten im intensiven Blau schimmert der in Form und Farbe dynamisch wirkende Untergrund durch.