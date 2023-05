Kunstprojekt in Mönchengladbach „Ein Garten mit Brücken“ für Bürger

Karl Sasserath prophezeit dem Ensemble „Ein Garten mit Brücken“ das Potenzial für einen interessanten Sozialort. Schon seit einiger Zeit beobachte er, wie Passanten und auch auswärtige Medien mit großer Neugier auf das Werk der neuseeländischen Künstlerin Ruth Buchanan im Gartenareal am Abteiberg reagieren, sagt der Leiter des Arbeitslosenzentrums (ALZ). Am 7. Mai wird nun nach vierjähriger Entstehungsphase die Eröffnung an der Lüpertzender Straße gefeiert. Ab Eröffnung werden die begehbaren Stahlskulpturen mit Zugang zum Garten in Nachbarschaft von Arbeitslosenzentrum, Musikschule und VHS für Quartier und Stadtgesellschaft offenstehen. Schon zur Vorstellung (und Eröffnung) ist die Künstlerin Ruth Buchanan eigens aus Neuseeland angereist.