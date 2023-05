Auftritt in Mönchengladbach Kollektive Gänsehaut bei Konstantin Wecker

Wenn die Menschen um dich herum sich verstohlen Tränen der Rührung aus den Augenwinkeln wischen und Paare die Arme umeinander schlingen, dann macht der Künstler da vorne auf der Bühne wohl einiges richtig. Konstantin Wecker findet mit seinen mittlerweile 79 Jahren beim Konzert in der Kaiser-Friedrich-Halle in Mönchengladbach an diesem Sonntag im Nu den Weg in die Herzen seines mit ihm gereiften Publikums – poetisch und zugleich hochpolitisch wie eh und je. „Den Hass durch Zärtlichkeit besiegen“ und dabei „den Parolen keine Chance lassen“, dieses in einem langen Musikerleben mit Höhen und Tiefen entwickelte Credo vermittelt Wecker in einer anrührenden Intensität, die alle in ihren Bann zieht.