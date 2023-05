Veranstaltungsprogramm in Mönchengladbach Konzert mit exotischen Besetzungen in der KFH

Für die sechs Meisterkonzerte in der Kaiser-Friedrich-Halle (KFH) konnte die MGMG Spitzen-Interpreten und Shootingstars der internationalen Klassikszene gewinnen: Die Meisterkonzerte beginnen mit dem Fratres Trio, das in „American Tempo“ die Zeit der 1920er-Jahre aufleben lässt, am 21. September. Die Besucher werden mit dem Notos-Quartett (Klavierquartett) eine Kammermusikformation der Gegenwart hören und mit dem jungen Ensemble Marsyas Baroque „Bach in the dark“ auf historischen Instrumenten. Die Violinistin Ragnhild Hemsing spielt im Duo mit dem Akkordeonisten Bjarke Mogensen nordische Musik. Pianist Ivan Bessonov zählt zu den Shootingstars der internationalen Klavierelite. Er kommt am 25. April mit einem romantischen Programm in die KFH.