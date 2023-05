Kolumne Denkanstoß Mehr Ökumene wagen!

Vor allem aber: die Grundaufgabe des Dialogs mit den Menschen, wie denn ein sinnvolles und erfülltes Leben gelingen kann und welche Kraft und Hilfe dafür der Glaube an Gott in Christus und das Vertrauen auf seine segensreiche Begleitung spielen könnte, ist beiden Kirchen gemeinsam. Und die verbindet so viel mehr als dogmatische Feinheiten trennen könnten und sollten. „Und wenn wir alle zusammenziehen?“ heißt ein neues Arbeitspapier der Ev. Kirche im Rheinland, das auslotet, wie es gehen könnte, Personal, Gebäude, Kirchen gemeinsam zu nutzen, um Platz zu schaffen für den Dialog mit den Menschen. Sonst schrumpfen wir parallel und marginalisieren uns. Gemeinsam können wir mehr, auch in der Zukunft! Bischof Overbeck aus Essen hat auf der Landessynode der Ev. Kirche im Rheinland im Januar sehr dafür geworben.