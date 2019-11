Opa-Kolumne : Was wir an unsere Enkel weitergeben

Was wir an unsere Enkel weitergeben

Mönchengladbach Als Großeltern können wir unseren Enkeln Fähigkeiten und Interessen mit auf den Weg geben, die sie anderswo nicht kennenlernen.

Oje, was für eine Lobhudelei, könnten Sie sagen. Vielleicht haben Sie Recht, denn die großelterlichen Augen der Liebe sind auch Augen des Stolzes, weil wir Großeltern bei Enkeln die Realität etwas erhöhen. Aber dies ist vor allem ein Plädoyer an alle Omas und Opas, ihre Talente, ihre Hobbys, ihre Vorlieben den Enkeln zu vermitteln. Ich kann keinen Motor zusammensetzen, kein Musikstück komponieren, keinen Pullover stricken, ich beherrsche Ronaldos Übersteiger nicht und kann nicht den Sternenhimmel beschreiben. Ich kann ein bisschen schreiben. Mehr nicht. Aber dieses kleine Talent nutze ich aus. Weidlich.

Deshalb habe ich meinen Enkelinnen mehrere Jahre immer aus dem Urlaub Geschichten zum Vorlesen gemailt. Vom „Kleinen Mann aus Kolumbrasilikum“, als sie an das Fantastische glaubten. Von „Susi Schreck“, als sie Fans von Bibi Blocksberg waren. Vom „Süderhof“, dem „Pony Svenja“ und einem quirligen Familienleben, als Reiten temporäres Hobby war. Daraus sind kleine Bücher entstanden – alles nur für den Hausgebrauch. Wenn ich Hannah damit nicht mehr erreichen kann, weil dies für sie Kinderkram ist, können Matilda und Elisa vom Lesestoff gebannt werden. So lautet jedenfalls die reine Lehre.

Ich habe ihr eine CD gemacht mit 20 Stücken. Mit „Tears in Heaven“. Aber auch mit Songs, die in meinem Leben eine Rolle gespielt haben und deshalb immer für mich wichtig bleiben. Zu jedem Lied habe ich ihr ein paar Sätze geschrieben. Dass „The Long and Winding Road“ von den Beatles und „A Whiter Shade of Pale“ von Procol Harum bei mir in Dauerschleife liefen, als ich zweimal riesigen Liebeskummer hatte, interessierte sie besonders. Ich konnte ihr die alten Schallplatten zeigen, die bei diesen Stücken seit dieser Zeit tiefe Kratzer haben.