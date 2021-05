Opa-Kolumne : Wie die Familie Hauser mein Laubsäge-Trauma auslöscht

Mönchengladbach Für seine Enkelinnen ist unser Kolumnist ein Möbel-Designer geworden. Jetzt werkelt er jeden Tag mit Schere und Heißklebepistole. Die Folgen: Brandblasen und Gewichtszunahme.

Matilda (7) und Elisa (4) lieben die Hausers. Und was, werden Sie fragen, hat das mit meinem Laubsäge-Abenteuer zu tun? Nicole Hauser richtet auch Playmobil-Häuser neu ein, schneidet aus Stoffresten Teppiche, malt klitzekleine Bildchen als Deko für die Wand – und baut Möbel aus einfachen Materialien. „Kann ich auch“, sagte ich meinen Enkelinnen, und die schauten mich sehr zweifelnd an, obwohl sie mein Schneewittchen gar nicht kennen können. Und ich „zauberte“ aus Pappe, Watteflies, Stoff und Eisstielen dank Heißkleber ein Ecksofa, das auf sechs roten Perlen-Beinen steht. Der Heißkleber hinterließ zwar eine dicke Brandblase auf meinem Daumen, aber meine Enkelinnen waren begeistert.

Seitdem basteln wir für Playmobil-Figuren. Es gibt mittlerweile unterschiedliche Sofas, dazu passende Hocker. Sogar einen Couchtisch haben wir kreiert. Die Platte hat „Holz“-Maserung – wir haben das Muster eines Parkett-Anbieters aufgeklebt. Matilda und Elisa machen im Hauser-Stil Filme, wobei ich mit dem Handy als Kameramann brilliere. Matilda sagt dann Sätze wie: „So, jetzt versetze ich die Wand und stelle das neue Sofa in die Ecke. Davor lege ich den Teppich, den ich aus dem Blümchen-Stoff geschnitten habe.“ Wenn Elisa etwas beitragen will, flüstert sie dies Matilda zu: „Meine kleine Schwester sagt, dass sie den Herd neben den Kühlschrank stellt.“ Wenn’s Streit beim Einrichten gibt, verläuft er relativ ruhig ab – die Kamera zeichnet ja alles auf.

Ich trotze meiner schlimmen Laubsäge-Vergangenheit und trete in die Möbel-Produktion ein. Mehrere Sofa-Modelle habe ich entworfen, dazu erfülle ich Sonderwünsche. Zum Beispiel eine Hängematte aus Eisstielen, Wollfäden und Stoff, ein Schaukelstuhl ist in der Mache. Upcycling heißt das heute. Die Modelle werden von mir und meiner Frau wie bei den Hausers per Video vorgestellt und kommen aus der Werkstatt von Kreativdirektor „Didier de Wibeau“. Alles klappt vorzüglich, nur mein Bauch wächst: Für jeden Bastel-Eisstiel muss vorher ein Eis geschleckt werden.