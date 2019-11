Elisabethkrankenhaus Mönchengladbach : Gedenken an die Sternenkinder

Mönchengladbach Ehrenamtliche Fotografen halten die Erinnerung an Kinder fest, die sehr früh gestorben sind. Am Sonntag wird ihrer wieder im Elisabethkrankenhaus gedacht.

„Seit ungefähr vier Jahren nehmen wir das Angebot der Fotografen, die Sternenkinder aufzunehmen, wahr, natürlich nur in Absprache mit den Eltern“, sagt Kinderkrankenschwester Marion. Für viele Eltern sei es sehr wichtig, eine Erinnerung an ein so früh verstorbenes Kind zu besitzen. „Diese Eltern haben nur eine so kurze Zeit mit ihrem Kind“, sagt die ehrenamtliche Fotografin. „Sie denken nicht an Fotos, aber sie sind dankbar, wenn die Kliniken uns rufen.“ Ist es nicht sehr schwer, in einer solchen Situation Fotos zu machen? „Die Fotografen halten sich oft ganz leise und still im Hintergrund“, sagt Peter Brischke, evangelischer Krankenhauspfarrer im Elisabethkrankenhaus, der solche Sternenkind-Einsätze schon erlebt hat. Aber natürlich ist jeder Sternenkind-Fotograf vor seinem ersten Einsatz unruhig. Katja Radloff erinnert sich an ihren ersten Einsatz: „Ich habe 20 Minuten vor dem Kreißsaal gewartet, das war furchtbar. Aber die Eltern waren sehr gefasst, denn sie wussten vorher, dass das Kind tot zur Welt kommen würde. Und dann war da so viel Liebe im Raum.“ Das ist es, was sie immer wieder erlebt: die Liebe der Eltern zu ihren Kindern. „Da ist natürlich auch viel Trauer, Schmerz, auch Wut, aber die Liebe ist viel stärker“, sagt Radloff. Deswegen ist es ihr so wichtig, den Eltern dieses Geschenk, das bleibende Bild ihres Kindes, machen zu können. „Manchmal wagen die Eltern zu Anfang kaum, ihr Frühgeborenes anzusehen“, weiß die Fotografin, „aber jedes Kind hat etwas Schönes.“ Ihre Aufgabe ist es, diese Schönheit zu sehen und sichtbar zu machen. Das gelingt ihr: Oft hängen die Eltern die Fotos riesengroß an die Wand. Auch, um andere an der Erinnerung an ihr Kind teilhaben zu lassen. Schwierig sind für Katja Radloff die Einsätze, in denen die Eltern ein Foto ihres noch lebenden Kindes wünschen. „Dann ist der Zeitdruck groß. Wenn man dann auf der Autobahn im Stau steht, ist das schrecklich.“ Aber sie macht es gern, obwohl „die Einsätze nachhallen“, wie sie sagt.