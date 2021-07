Mönchengladbach: Experimente zum selber machen : Eckige Seifenblasen – gibt’s doch gar nicht?

Mönchengladbach Das „Sommer Camp“ von Wissenscampus e.V., NextMG e.V. und der MGconnect bietet vom 5. Juli bis 16. August kostenlose MINT-Kurse für Kinder und Jugendliche an. In der Rheinischen Post erscheint dazu wöchentlich eine Experimentieranleitung für zu Hause.

Und so geht’s: Ihr habt bestimmt schon mal Seifenblasen gemacht. Meistens nimmt man dafür eine runde Öffnung, taucht sie in die Seifenlauge und pustet – und schon produziert Ihr schöne runde Seifenblasen. Aber was passiert, wenn Ihr keine runde Öffnung nehmt? Probiert es aus! Knickt an Eurem Pfeifenreiniger oder Draht an einem Ende ein kleines Viereck, durch das Ihr gleich Eure Seifenlauge pusten werdet. Wickelt nun das abgeknickte Ende von Eurem Pfeifenreiniger oder Eurem dünnen Draht einmal fest um den „Stiel“, damit Euer Viereck seine Form behält. Fertig ist Eure „Puste“-Öffnung! Nun taucht Ihr das Viereck in die Seifenlauge und pustet durch. Was könnt Ihr beobachten?