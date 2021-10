Mönchengladbach: Experimente zum Selbermachen : So macht Ihr Blumen-Blüten bunt

Mönchengladbach Beim „Sommer Camp“ des Wissenscampus e.V., NextMG e.V. und der MGconnect konnten sich Kinder und Jugendliche in den Sommerferien in kostenlosen MINT-Kursen ausprobieren. Die Rheinische Post setzt die Serie mit Experimentieranleitungen für zu Hause fort.

Mischt in den verschiedenen Gläsern jeweils etwas Wasser mit einer Lebensmittelfarbe. Schneidet nun die Stängel der Blumen schräg an und verteilt die Blumen auf die kleinen Vasen. Habt ein wenig Geduld und seht zu, wie sich eure weißen Blumen bunt färben.

Die Blumen nehmen über ihre Stängel Wasser auf, welches an den Blättern und Blüten verdunstet. Da in dem Wasser Farbteilchen sind, werden diese nach oben transportiert und überdecken die weiße Blütenfarbe. Für noch farbenfrohere Blumen schneidet einen langen Spalt in den Stängel einer Blume und taucht die Enden jeweils in zwei Gläser mit unterschiedlichen Farben. Auf diese Weise bekommt die Blüte dann sogar zwei Farben.