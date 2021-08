Mönchengladbach: Experimente zum selber machen : Kann man Bilder summen?

Beim „Sommer Camp“ des Wissenscampus e.V., NextMG e.V. und der MGconnect konnten sich Kinder und Jugendliche in den Sommerferien in kostenlosen MINT-Kursen ausprobieren. Die Rheinische Post setzt die Serie mit Experimentieranleitungen für zu Hause fort.

Das braucht ihr

Und so geht´s

Bohrt zunächst mittig in die Seite eurer Plastikschüssel mit dem Lochbohrer ein Loch. Dann steckt ihr das Rohr durch das Loch und klebt es mit dem Klebeband von beiden Seiten gut fest. Dabei soll der Großteil des Rohrs aus der Schüssel herausragen, sodass ihr ein Mundstück zum Festhalten habt. Dann zieht ihr die Gummifolie über die Schüssel und klebt sie mit dem Klebeband an der äußeren Seite der Schüssel fest. So wandelt ihr eure Schüssel in ein Instrument um, das nun eine Membran wie eine Trommel hat. Streut nun gleichmäßig etwas Sand auf die Membran. Summt oder singt nun in das Rohr hinein. Was könnt ihr beobachten, wenn ihr mit verschiedenen Tönen experimentiert?