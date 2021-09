Mönchengladbach: Experimente zum Selbermachen : Das Hovercraft Experiment

Mönchengladbach Die Vereine Wissenscampus und NextMG sowie MGconnect haben ein Sommercamp mit kostenlosen MINT-Kursen für Kinder und Jugendliche angeboten. Hier eine Experimentieranleitung für zu Hause.

Erklärung von Junior-Uni-Dozentin Dr. Annika Spathmann: „In dem Moment, in dem ihr den Flaschenverschluss öffnet, entweicht die im Ballon enthaltene Luft aus dem Flaschenverschluss durch das mittige Loch in der CD. Da das Hovercraft-Modell aber auf dem Tisch oder auf dem Boden, also einem Untergrund, aufliegt, strömt die Luft an allen Seiten unterhalb der CD heraus. Das führt dazu, dass die CD tatsächlich auf einer dünnen Luftschicht schwebt und ohne Widerstand über den Tisch gleitet – eben genauso wie ein echtes Hovercraft.“