Kindergarten-Offensive in Mönchengladbach : Die 21. „Mumm-Kita“ ist eröffnet

Mönchengladbach Mit einem eigens zum Anlass einstudierten Lied begrüßten Kinder Oberbürgermeister Felix Heinrichs, Beigeordnete Dörte Schall und Dorothea Hüttersen, Geschäftsführerin der Mumm-Fullservice gGmbH, zur Eröffnung der neuen Kita „Mumm-Pitz“ an der Geneickener Straße 80. Die Einrichtung ist zwar bereits seit Juni vergangenen Jahres in Betrieb, eine offizielle Eröffnung musste allerdings wegen der Corona-Pandemie verschoben werden.

In nur elf Monaten Bauzeit konnte das mehrgeschossige Gebäude errichtet werden, das 70 Betreuungsplätze in vier Gruppen bietet, darunter 28 Plätze für Kinder unter drei Jahren. Das Gebäude hat als Besonderheiten einen Innenhof mit Kräutergarten und ein außergewöhnlich großes Außengelände mit mehr als 2800 Quadratmetern. Dieses Modellprojekt verbindet die Bereiche Wohnen und Kindertageseinrichtung auf besondere Art und Weise.

„Ein absolutes Novum ist die Zertifizierung der Kindertageseinrichtung und des benachbarten Waldkindergartens als Familienzentrum. Hier wird in einer Kooperation die enge Zusammenarbeit mit dem Waldkindergarten mit Leben gefüllt“, sagte Oberbürgermeister Felix Heinrichs bei einem Besuch. So wird neben den regelmäßigen Begegnungen mit der Kita „Mumm-Pitz“ für die Waldkinder täglich ein frisches Mittagessen gekocht. Die zuständige Sozialdezernentin Dörte Schall hob die Zusammenarbeit mit der Mumm-Fullservice gGmbH hervor: „Der Träger leistet mit seinen inzwischen 21 Kitas am Ort einen großen Beitrag zur Kita-Offensive, die von der Stadt vorangetrieben wird.“

Der Standort der Kita ermöglicht unter anderem viele naturpädagogische Erlebnisse im Bereich der Niers, die Kinder erkunden in Begleitung die Umgebung und lernen dabei Tiere und Pflanzen kennen. Im Gebäude beschäftigen sich die Kinder in gut ausgestatteten Räumen, die den unterschiedlichsten Funktionen entsprechend eingerichtet sind: So gibt es einen Bauraum, Rollenspielraum und einen Kreativraum. Das offene Konzept, in dem die Kinder selbst entscheiden wo, was und mit wem sie wie lange spielen möchten, bietet den Kindern große Entwicklungschancen.