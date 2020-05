Coronavirus in Mönchengladbach : Gladbach weit entfernt von Obergrenze für Neuinfektionen

Mönchengladbach Bei 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage muss die Stadt wieder härtere Schutzmaßnahmen anordnen. Am Sonntag lag dieser Wert bei 13,8 – aber die Tendenz ist steigend.

Ein neuer Zahlenwert entscheidet seit den Entscheidungen über Lockerungen aus der vergangenen Woche über neue Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Dabei handelt es sich um die Zahl der Neuinfizierungen je 100.000 Einwohner. Und die ist in den vergangenen Tagen in Mönchengladbach tendenziell gestiegen. Am Sonntag lag der Wert bei 13,8 Neuinfizierungen in den vorherigen sieben Tagen je 100.000 Einwohnern. Am vergangenen Mittwoch waren es 8,8 gewesen, einen Tag später 12,6 Neuinfizierungen, dann wieder 10,3. Statistische Schwankungen sind nicht unüblich, dennoch könnten das erste Hinweise auf wieder steigende Infektionszahlen sein. Mönchengladbach ist damit allerdings noch weit von der Grenze von 50 Neuinfizierungen entfernt. Städte und Kreise, die diesen Wert überschreiten, müssen wieder strengere Schutzmaßnahmen ergreifen und Lockerungen zurücknehmen.

Grundsätzlich haben sich die Corona-Zahlen seit dem Höhepunkt der Infektionswelle in Gladbach mit 169 akut Infizierten am 5. April gut entwickelt. Am Sonntag meldete das Gesundheitsamt der Stadt sieben neue positive Nachweise. Weil aber auch sieben an Covid-19 erkrankte Patienten wieder genesen sind, blieb die Zahl der akut Infizierten allerdings konstant bei 111. Insgesamt sind in Mönchengladbach 387 Patienten genesen.

Auch die Zahl der Gladbacher, die sich in Quarantäne befinden, ist rückläufig. Während am 5. April noch 467 Menschen auf Anordnung des Gesundheitsamtes zuhause bleiben mussten, waren es am Sonntag noch 350. Entscheidender ist aber die Zahl der Patienten, die sich in Krankenhäusern in Quarantäne befinden. Das waren am Sonntag 17 Männer und Frauen, was ebenfalls rückläufig ist. In der Spitze lag diese Zahl am 10. April bei 37 Patienten in Quarantäne in den Krankenhäusern.