Bäder und Veranstaltungen betroffen : Erste Fälle von Kurzarbeit im Konzern Stadt

Mönchengladbach Bei der NEW sind rund 60 Mitarbeiter aus dem Bäderbereich in Kurzarbeit, auch bei der MGMG wird es einige Mitarbeiter treffen. Das Theater und die Stadtverwaltung selbst brauchen aber nach eigenen Angaben derzeit jede Arbeitskraft.

Die ersten Tochterunternehmen der Stadt haben Kurzarbeit für einen Teil der Belegschaften angemeldet. Bei der NEW AG sind etwa rund 60 Mitarbeiter für den Bäderbetrieb betroffen, wie Michael Jans, Vorsitzender des NEW-Gesamtbetriebsrats, sagte. Die Arbeit zur Vorbereitung der Bäder sei erledigt. Solange aber nicht geöffnet ist, sind die Mitarbeiter in Kurzarbeit. Deshalb greift dort eine Vereinbarung von Betriebsrat und Konzern, wonach die NEW den Unterschiedsbetrag vollständig ausgleicht – zumindest bis Ende Mai.