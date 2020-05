Nach Corona-Zwangsschließung : Museen in Mönchengladbach dürfen wieder öffnen

Die Leiterin des Museum Abteiberg, Susanne Titz, öffnet wieder. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Endlich dürfen sie wieder öffnen – seit Donnerstag können Museen wieder Besucher empfangen. Nach strengen Auflagen natürlich. Susanne Titz vom Museum Abteiberg und Nina Schulze vom Museum Schloss Rheydt geben erste Einblicke.

Der Donnerstag ist ein guter Tag gewesen. Die Kinder eroberten ihre Spielplätze zurück, und die Erwachsenen ihre Museen.

„Ich finde es großartig, dass diese beiden Ereignisse zusammenfallen“, sagt Susanne Titz lachend. Die Direktorin des Museum Abteiberg hat es sich nicht nehmen lassen, an diesem Vormittag um 11 Uhr die schweren Türen zu ihrem Museum nach fast acht Wochen höchstpersönlich wieder zu öffnen. Mit Maske, selbstverständlich. So wie es für alle – Besucher und Angestellte – Vorschrift ist. Auch die Damen und Herren, die Aufsicht machen oder hinter der Kasse stehen, tragen Einwegmasken. Den Kampf mit der beschlagenen Brille werden sie noch lange führen müssen. Die Kasse ist zusätzlich durch einen von der Decke herabhängenden Spuckschutz gesichert.

Die Besucher nehmen die rechts hinter der Eingangstür liegende Rampe, um zum Kassenbereich zu kommen. Auf einem Tisch stehen Desinfektionsmittel und Papiertücher. Die Kopfhörer, mit denen die Gäste einige Videos von Andrea Bowers, der aktuell ausstellenden Künstlerin, mithören können, liegen ebenso bereit – neben dem Desinfektionsmittel. „Wir haben auch noch ‚Überzieher’ für die Kopfhörer. Wer will, kann auch mit dem eigenen hören“, erklärt Susanne Titz.

Ein Merkblatt erklärt die mittlerweile bekannten Maßnahmen bezüglich Abstand halten, Händewaschen und anderen Vorsorgeregeln auf freundliche Weise.

„Wir prüfen, ob 100 Besucher in den Räumen des Museums eine realistische Zahl ist“, sagt Titz. Am Wochenende, wenn der Zulauf größer ist, wird eine zusätzliche Aufsicht an die Eingangstür positioniert, um die Menschen beim Kommen und Gehen zu zählen.

Die Ausstellung „Grief and Hope“ mit Arbeiten der Amerikanerin Andrea Bowers ist bis zum 25. Oktober verlängert worden, die Ausstellung der Atelierstipendiatin Evelyn Taocheng beginnt am 23. August. Führungen, Workshops, Abendveranstaltungen – die finden derzeit nicht statt. „Alle Entscheidungen sind abhängig von den Erlassen, die das Land rausgibt“, so Titz.