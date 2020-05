Kunst für den guten Zweck : Thomas Virnich schafft Bronzeplastik für Obdachlosen-Projekt

Mönchengladbach Der Mönchengladbacher unterstützt mit seiner Kunst das Programm Housing First der SKM Rheydt, dem Verein Fifty Fifty und dem Paritätischen NRW. Es bietet Langzeitwohnungslosen Menschen dauerhaft eine feste Wohnung.

Kleine zarte, nicht ganz intakte Hausfassaden wachsen aufeinander gestapelt in eine bedenkliche Höhe. Das Gebilde droht ins Wanken zu geraten und zusammenzubrechen. Wohnen kann so fragil sein. Das wissen wohnungslose Menschen besser als sonst jemand.

Die etwa einen halben Meter hohe Bronzeplastik allerdings, die an den Turmbau zu Babel erinnert, hält Stand. Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Bronzeplastik von Thomas Virnich wird es möglich sein, Wohnen weniger fragil zu machen. Das Geld fließt in das Programm Housing First des Sozialdienstes Katholischer Männer (SKM) in Mönchengladbach-Rheydt. Housing First bietet Langzeit-wohnungslosen Menschen dauerhaft eine feste Wohnung.