Corona aktuell : Inzidenz in Rhein-Berg liegt bei 30

Rhein-Berg/Leichlingen Minigolfanlagen, Kletterparks, Hochseilgärten dürfen seit Freitag öffnen. Ab Montag winken weitere Lockerungen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz nach wie vor unter 50 liegt.

Lockerungen Seit Freitag gilt für den Rheinisch-Bergischen Kreis die Stufe 3 der NRW-Coronaschutzverordnung. Damit sind im Kreisgebiet Einkäufe im gesamten Handel ohne Terminvereinbarung und ohne Test möglich. Für die Gastronomie fällt das sogenannte „Umkreisverzehrverbot” weg. Kontaktfreier Außensport auf und außerhalb von Sportanlagen mit bis zu 25 Personen ist erlaubt. Minigolfanlagen, Kletterparks, Hochseilgärten dürfen öffnen (mit Test-Vorlage), Übernachtungen in Ferienwohnungen sind mit negativem Coronatest erlaubt, in Hotels ohne Kapazitätsbegrenzung. Ab Montag winken weitere Lockerungen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz nach wie vor unter 50 liegt. Informationen darüber, was erlaubt ist und was nicht, gibt es auf der Internetseite der NRW-Landesregierung: https://www.mags.nrw/corona-regeln-fuer-nordrhein-westfalen-im-november-2020