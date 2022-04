Tat in Mönchengladbach : Einbruch im Tierheim - auch kranke Katzen verschwunden

Katzen liegen in einem Tierheim in einem Korb (Symbolbild). Foto: dpa/Martin Schutt

Update Mönchengladbach In das Tierheim am Hülserkamp in Mönchengladbach ist in der Nacht zu Samstag eingebrochen worden. Mehrere Katzen, darunter auch Tiere geflüchteter Ukrainer, sind verschwunden. Die Tierschützer sind verzweifelt.

Die Katzenabteilung des Tierschutzvereins Mönchengladbach war das Ziel der Einbrecher. „Es wurden elektronische Geräte wie Handys gestohlen und mehrere Türen aufgebrochen“, sagte eine Sprecherin der Polizei Mönchengladbach am Sonntagmorgen. Mehrere Tiere seien verschwunden, darunter auch Tiere aus der Ukraine, schreibt der Verein auf Facebook. „Noch ist unklar, ob sie gestohlen wurden oder weggelaufen sind“, sagte die Polizeisprecherin.

Der Einbruch in das Tierheim muss laut Polizei zwischen Freitag, 15. April, 17.30 Uhr und Samstag, 16. April, 8.30 Uhr passiert sein. Wie die Einbrecher auf das Gelände am Ende gelangten, sei momentan noch nicht abschließend geklärt. Bei Entdeckung der Tat liefen einige Katzen außerhalb ihres eigenen Bereiches auf dem Gelände herum.

Wir sind fassungslos und erschüttert 😢 Katzen aus einer Einweisung, kranke Katzen und die restlichen Katzen aus der... Posted by Tierschutz Mönchengladbach e.V. on Saturday, April 16, 2022

„Es fehlen etliche Katzen, darunter auch kranke Tiere, die sich noch in Behandlung befanden“, schreibt der Tierschutzverein. Die Bilder der vermissten Katzen sind auf der Facebook-Seite gepostet.

„Es ist unbeschreiblich was wir gerade fühlen. Wir hoffen so sehr, dass die ein oder andere Katze den Weg zu uns zurück findet“, heißt es bei den Tierschützern.

Die Anteilnahme auf Facebook ist groß. Die Hintergründe des Einbruchs sind noch unklar.

