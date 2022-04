Polizeikontrolle in Mönchengladbach : Berauschter E-Scooter-Fahrer mit falschem Kennzeichen erwischt

Mönchengladbach Der 31-Jährige wollte sich einer Polizeikontrolle entziehen. Später stellte sich heraus, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand und womöglich mit einem gestohlenen Kennzeichen unterwegs war.

Ein berauschter E-Scooter-Fahrer hat am Freitagabend, 8. April, versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, wurde dabei aber geschnappt – mitsamt seinem nicht versicherten Gefährt. Das meldet die Polizei am Montag.

Laut Meldung ist einem Streifenteam am Freitag gegen 19.15 Uhr eine Person auf einem schwarzen E-Scooter aufgefallen. Der Mann war auf der Immelmannstraße in Richtung Josef-Drauschke-Straße verbotenerweise auf dem Gehweg unterwegs. Seine Geschwindigkeit wurde auf 15 bis 20 Stundenkilometer geschätzt. Während der Fahrt brannte am E-Scooter kein Licht und ein grünes Versicherungskennzeichen war an dem Fahrzeug befestigt, teilt die Polizei mit.