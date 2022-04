Wunsch der Moerser Tierheimleiterin : Mehr Hilfe bei Versorgung ukrainischer Haustiere

Info

Hotline Für Fragen rund um die Aufnahme von Geflüchteten hat die Stadt Moers unter der Telefonnummer 02841 201-209 eine Hotline eingerichtet. Dort können unter anderem Angebote für Wohnungen und ehrenamtliche Unterstützung platziert werden. Fragen können auch per Mail an soziales@moers.de platziert werden.



Servicestelle Zuwanderung Die Servicestelle Zuwanderung der Stadtverwaltung Moers steht als erste Ansprechpartnerin für die Geflüchteten zur Verfügung. Sie erhalten dort Hilfe beim Ankommen und bei der Bewältigung des Alltags in der jeweiligen Landessprache.