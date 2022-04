Beweissicherung in Mönchengladbach : SEK-Einsatz und Festnahmen an der Burgfreiheit

SEK-Einsatz und Festnahmen an der Burgfreiheit

Beweissicherung in Mönchengladbach

In Odenkirchen kamen Kräfte des Spezialeinsatzkommandos zum Einsatz. Foto: dpa

Mönchengladbach Es geht um die Vorwürfe Freiheitsberaubung, Bedrohung und Körperverletzung. In Mönchengladbach-Odenkirchen wurden Beweismittel gesichert. Die Ermittlungen laufen.

Um 6 Uhr war der Zugriff: SEK-Kräfte stürmten am Donnerstag eine Wohnung an der Straße Burgfreiheit. Die Polizei in Essen ließ einen Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach vollstrecken.