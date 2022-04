Alter Kriminalfall wird neu aufgerollt : Gladbacher Raub bei „Aktenzeichen XY...ungelöst“

Foto: Polizei Mönchengladbach 6 Bilder Diesen Schmuck entwendeten Räuber in Mönchengladbach-Venn

Mönchengladbach Im Februar 2021 war eine 77-Jährige in ihrem Haus in Venn von Maskierten gefesselt und erpresst worden. Im Fernsehen wurde der Fall erneut aufgerollt. Wie viele Hinweise seither eingegangen sind und was damals genau vorgefallen ist.

Von Gabi Peters

Diesen Donnerstagabend im Jahr 2021 wird die 77-jährige Frau aus Venn wohl nie vergessen: Es ist der 4. Februar gegen 19.30 Uhr, als sie in ihrem Haus die Terrassentür öffnet, um ihren Hund in den Garten zulassen. Plötzlich wird sie von zwei dunkel gekleideten und maskierten Männern gepackt und ins Haus gedrängt. Einer der Täter drückt sie zu Boden und fesselt sie wenig später auf einem Stuhl. Der andere durchwühlt Schränke und Behältnisse in dem Haus.

Sie fragen nach Geld, Wertgegenständen und dem Schlüssel zum Tresor. Weil die 77-Jährige nicht sofort die geforderten Angaben macht, drohen die Männer, ihren Hund umzubringen. So erpressten sie den Schlüssel zum Safe und räumen daraus Schmuck, darunter auch antike Stücke.

In der Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ wurde dieser Fall aus Mönchengladbach am Mittwochabend noch einmal aufgegriffen. In einem Film stellten Schauspieler den Überfall auf die 77-jährige Vennerin nach. Kriminalhauptkommissar Steffen Lemke hofft nun auf neue Hinweise. Er geht davon aus, dass die Täter Kenntnisse über die im Haus vorhandenen Wertgegenstände hatten. Möglicherweise wurde die Frau vorher beobachtet. Vielleicht geschah dies auch bei ihrem Gang zur Bank, wo sie einen größeren Geldbetrag abhob.

Auch die Räuber erwähnten gegenüber ihrem Opfer, es zu kennen. So gab einer der Täter an, dass die 77-Jährige Lehrerin sei (was sie auch früher war) und dass man sie seit Meerbusch verfolge (wo die 77-Jährige allerdings nie war). Diese Bemerkung des Räubers während des Überfalls gibt Rätsel auf. Aber möglicherweise, so Steffen Lemke in der Sendung, sei in der Aufregung etwas falsch verstanden oder falsch geäußert worden.

Die Vennerin hatte sich während des Überfalls, der fast eine Stunde dauerte, aus ihren Fesseln befreien können. Als sie nach draußen lief und um Hilfe schrie, drückten ihr die Täter zunächst den Mund zu, ließen dann aber von ihr ab und flüchteten.

Bei der Polizei in Mönchengladbach waren nach der Sendung bis zum frühen Donnerstagnachmittag ein halbes Dutzend Hinweise zu dem über einem Jahr alten Fall eingegangen. Denen werde jetzt nachgegangen, sagt Polizeisprecher Julian Leonhardt. Mehr Erkenntnisse erhoffen sich die Ermittler auch über die Veröffentlichung des gestohlenen, „sehr markanten Schmucks“, von dem die Besitzerin Fotografien hat.