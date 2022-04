Tödlicher Unfall in Mönchengladbach : 84-jährige Radfahrerin von Zug erfasst

Mönchengladbach Die Frau starb noch am Unfallort. Sie soll eine Halbschranke passiert haben. Der Zugführer und alle Insassen blieben unverletzt und wurden durch Rettungskräfte betreut.

Autofahrer sollen noch gehupt haben, aber es war zu spät. Am Donnerstag ist eine 84-jährige Radfahrerin am Bahnübergang an der Gladbacher Straße in Rheindahlen von einem Zug erfasst und getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, passierte die Fahrradfahrerin nach Zeugenaussagen gegen 11.45 Uhr die mit einer Halbschranke gesicherten Gleise. Der Fahrer im herannahenden Zug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.