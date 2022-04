Theaterpremiere in Mönchengladbach : Ada Lovelace lebt

Mönchengladbach Zwischen viktorianischer Vergangenheit und Computer überwachter Gegenwart: Im Theaterstück „Procedure Ada 2.0“ geht es um die vergessene Mathematikerin Ada Lovelace.

Intensiv, beeindruckend, informativ, aber auch leicht: Am Sonntag feierte „Procedure Ada 2.0“ Premiere im Studio des Theaters Mönchengladbach . Um es gleich vorwegzunehmen: Am Schluss wollte der Applaus kaum enden und Katharina Kurschat, die als Schauspielerin das Stück allein bestritt, war vor Freude sichtbar aus dem Häuschen.

Ada lebt. In der Gegenwart. Sie sitzt roboterhaft, haarlos und ganz in weiß gekleidet an einer Art Schaltpult. Eigentlich ist Ada eine Programmiersprache. Als solche umkreist sie in 36.000 Kilometer Höhe die Erde. Sorgt dafür, dass WhatsApp Nachrichten durchkommen, muss Hass- und andere Botschaften auf Facebook weiterleiten, Parkplätze überwachen, Fluchtkorridore in der Ukraine ausfindig machen, sich durch Weltraumschrott und Satelliten navigieren. Adas Vergangenheit ist eine andere. Dazu später mehr.