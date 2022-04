Zeugensuche in Mönchengladbach : Gruppe tritt auf am Boden liegenden Jugendlichen ein

Gruppe tritt auf am Boden liegenden Jugendlichen ein

Zeugensuche in Mönchengladbach

Mönchengladbach An der Hindenburgstraße sind Teenager Opfer von räuberischen Diebstählen geworden. Ein Vorfall ging glimpflich aus, beim anderen gingen die mutmaßlichen Täter rigoros vor.

Zwei räuberische Diebstähle, die sich am vergangenen Samstag, 9. April, an der Hindenburgstraße ereignet haben, hat die Polizei am Montagabend gemeldet.