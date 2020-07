Unfall bei Nievenheim : Gladbacher stirbt nach Unfall auf der A 57

Mönchengladbach Der 37-jährige Fahrer aus Mönchengladbach sowie seine 23 Jahre alte Beifahrerin aus Düsseldorf mussten von der Feuerwehr aus ihrem zerstörten Klein-Pkw befreit werden. Der genaue Unfallursache ist noch unklar.

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 57sind am Samstag gegen Mitternacht drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 37-jähriger Fahrer aus Mönchengladbach starb wenig später im Krankenhaus. Die Umstände des Unfalls sind noch unklar, wie die Autobahnpolizei mitteilte.

Nach den bisherigen Ermittlungen war ein 47-Jähriger aus Mönchengladbach mit seinem VW-Transporter in Höhe der Raststätte Nievenheim aus unklarer Ursache gegen das Heck eines VW UP geprallt. Der 37-jährige Fahrer des Kleinwagens sowie seine 23 Jahre alte Beifahrerin aus Düsseldorf mussten von der Feuerwehr aus ihrem zerstörten Auto befreit werden. Alle drei Personen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Dort starb der 37-Jährige. Die Polizei sucht Zeugen zum Unfall unter Telefon 0211 8700.