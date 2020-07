Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach : Wespennest fängt Feuer

Die Feuerwehr entdeckte das Wespennest im Dachstuhl an der Krefelder Straße. Foto: Theo Titz

Mönchengladbach Der Hauseigentümer eines Mehrfamilienhauses an der Krefelder Straße verhinderte mit dem Gartenschlauch einen größeren Brand. Dachdecker hatten an dem Tag an dem Gebäude gearbeitet.

(RP) Erneut hat ein brennendes Wespennest für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Am Samstagnachmittag hatte sich ein Wespennest an der Krefelder Straße entzündet und verursachte dabei Folgeschäden am Dachstuhl. Das teilte die Feuerwehr mit.

Gegen 15.33 Uhr meldete ein Anrufer Rauchentwickung im Bereich des Daches eines mehrgeschossigen Wohnhauses bei der Feuerwehr. Dachdecker arbeiteten an dem Tag dort. Der Hauseigentümer ergriff noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr das Handeln und löschte den entstehenden Brand an der Dacheindeckung mit einem Gartenschlauch. Durch das beherzte Eingreifen wurde der Entstehungsbrand fast vollständig gelöscht. Die Feuerwehrleute öffneten einen angrenzenden Teilbereich der Dacheindeckung und kontrollierten den Bereich mit einer Wärmebildkamera. Dabei entdeckten sie das Wespennest zwischen den Sparren, das sich entzündet hatte, Das Feuer hatte bereits den Dachstuhl erreicht. Der verrauchte Bereich im Inneren des Gebäudes wurde ebenfalls mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und quergelüftet.

