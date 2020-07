Festnahmen in Mönchengladbach und Nettetal : Tonnenweise Chemikalien zur Drogenherstellung verkauft

Festnahmen in Mönchengladbach und Nettetal

Mönchengladbach/Nettetal Illegal entsorgte Chemieabfälle und aufwendige Ermittlungen brachten die Polizei auf die Spur von drei Männern, denen nun Beihilfe zum Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen vorgeworfen wird.

Drei Männer aus Nettetal und Mönchengladbach sollen Chemikalien zur Herstellung von synthetischen Drogen illegal verkauft haben. Nach umfassenden Ermittlungen vollstreckten Kriminalbeamte der Polizei Mönchengladbach am Dienstag zwei Haftbefehle. Außerdem wurden fünf Objekte durchsucht.

Am Anfang stand die Arbeit des für die Grundstoffüberwachung zuständigen Dezernates des Landeskriminalamtes NRW, ohne die ein Einstieg in zielgerichtete Ermittlungen nicht möglich gewesen wäre. Aufgabe dieser Dienststelle ist die Überwachung des Handels mit Chemikalien, die für die Herstellung von Betäubungsmitteln verwendet werden können.

NEW verkauft wieder Tickets in Bussen

Mobilität im Kreis Viersen : NEW verkauft wieder Tickets in Bussen

Arbeiten an Ausfahrt Kaldenkirchen-Süd

A 61 in Nettetal

A 61 in Nettetal : Arbeiten an Ausfahrt Kaldenkirchen-Süd

Mitte 2019 übernahm das für organisierte Kriminalität zuständige Kommissariat der Polizei Mönchengladbach im Auftrag der Staatsanwaltschaft Krefeld die Bearbeitung des Falles. Zeitintensive und sehr aufwändige Ermittlungen begründeten einen Tatverdacht gegen den 66-jährigen Inhaber des Nettetaler Unternehmens und zwei Männer (55/23) aus Mönchengladbach. Ihnen wird vorgeworfen, Chemikalien aus dem legalen Wirtschaftskreislauf entnommen und illegal an Abnehmer weitergegeben zu haben, die damit synthetische Drogen, zum Beispiel Ecstasy und Amphetamin, herstellten.

Die Ermittlungen belegen den illegalen und schwunghaften Handel mit Chemikalien im zweistelligen Tonnenbereich. Die Stoffe hätten, in Drogen umgewandelt, Gewinne in Millionenhöhe gebracht, so ein Polizeisprecher.