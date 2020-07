80-jährige Mönchengladbacherin bestohlen : Trickdiebe geben sich als städtische Mitarbeiter aus

Trickbetrüger haben sich als städtische Mitarbeiter ausgegeben und sind so in die Wohnung einer älteren Frau gelangt. Foto: Michael Scholten

Westend Wieder einmal hatten es Trickdiebe im Mönchengladbacher Stadtgebiet auf Senioren als Opfer abgesehen. Die bisher nicht erkannten Diebe erbeuteten Schmuck und Bargeld, indem sie sich als städtische Mitarbeiter ausgaben und so in die Wohnung gelangten.

Ein Mann und eine Frau hatten sich am Sonntag, 19. Juli, gegen 15 Uhr im Stadtteil Westend an der Leibnizstraße bei einer 80-jährigen Frau, ohne einen Ausweis vorzuzeigen, fälschlicherweise als städtische Mitarbeiter ausgegeben. Unter dem Vorwand, über Hilfen im Haushalt reden zu wollen, gelangten sie in die Wohnung, lenkten die Seniorin ab und verschwanden schließlich unerkannt mit der Beute. Erst nachdem die beiden Personen die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die 80-Jährige den Diebstahl. Das teilt die Polizei am Montag mit.